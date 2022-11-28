Прокуратура начала проверку после прорыва теплотрассы на пересечении улиц Королева и Промышленной в Новосибирске

Прокуратура начала проверку после прорыва теплотрассы. Фото: ГУ МЧС по НСО

Прокуратура организовала проверку после прорыва теплотрассы на пересечении улиц Королева и Промышленной в Новосибирске. Из-за аварии без тепла остались 93 жилых дома — около 14 тысяч человек. Произошло ЧП вечером в понедельник, 28 ноября. Полностью устранить аварию коммунальщики планируют к утру 29 ноября.

— Будет проверено исполнение обязанностей балансодержателя теплосетей по их надлежащему содержанию, обеспечению бесперебойного функционирования и контроля при проведении ремонтных работ. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования и привлечении виновных лиц к ответственности, — пояснили в региональной прокуратуре.

Напомним, что из-за прорыва теплотрассы пришлось закрыть проезд по улице Промышленной. По словам мэра Анатолия Локтя, автомобилистам следует выбрать объездной пусть через проспект Дзержинского.

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