Прокуратура начала проверку после прорыва теплотрассы на пересечении улиц Королева и Промышленной в Новосибирске

Прокуратура начала проверку после прорыва теплотрассы. Фото: ГУ МЧС по НСО
Прокуратура организовала проверку после прорыва теплотрассы на пересечении улиц Королева и Промышленной в Новосибирске. Из-за аварии без тепла остались 93 жилых дома — около 14 тысяч человек. Произошло ЧП вечером в понедельник, 28 ноября. Полностью устранить аварию коммунальщики планируют к утру 29 ноября.
— Будет проверено исполнение обязанностей балансодержателя теплосетей по их надлежащему содержанию, обеспечению бесперебойного функционирования и контроля при проведении ремонтных работ. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования и привлечении виновных лиц к ответственности, — пояснили в региональной прокуратуре.
Напомним, что из-за прорыва теплотрассы пришлось закрыть проезд по улице Промышленной. По словам мэра Анатолия Локтя, автомобилистам следует выбрать объездной пусть через проспект Дзержинского.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер