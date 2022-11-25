Мэр Новосибирска прокомментировал иск прокуратуры о закупке уборочной техники

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал иск прокуратуры. Фото: Алексей ФОКИН

В Новосибирске пока не видят проблем с уборкой автодорог в зимний период. Об этом Анатолий Локоть сообщил в пятницу, 25 ноября, в ходе часа прессы. При этом прокуратурой было выявлено более 40 нарушений, а муниципалитет обязали закупить еще 670 снегоуборочных машин.

– Пока мы не имеем решения суда, – отметил мэр. – В этом году за счет бюджета города Новосибирска мы закупили 40 единиц техники. 31 получили, 9 еще должно прийти. Причем это машины универсальные, которые работают и в летний, и в зимний период.

Ранее в мэрии отвечали, что для нормативной уборки дорог требуется еще около 100 единиц спецтехники.

– Пока мы вошли в зимний период, особых проблем не чувствуем. У нас не было так называемого «Дня жестянщика»: мы не допустили наледи и избежали ДТП. Сейчас и тротуар приводится в порядок. Проблема остается со дворами – управляющие организации не везде и не в полной мере выполняют свои обязанности, – сообщил Анатолий Локоть.

Напомним, КП-Новосибирск рассказывала о том, что жители города жалуются на противогололедный реагент.

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