Суд обязал мэрию Новосибирска купить еще 670 машин для уборки снега

Мэрия Новосибирска должна приобрести еще 670 машин для уборки снега с улиц города. Фото: Иван МАКЕЕВ

По решению суда Центрального района мэрия Новосибирска должна приобрести еще 670 машин для уборки снега с улиц города. Об этом стало известно в четверг, 24 ноября.

Напомним, ранее прокуратура начала проверять качество уборки дорог после снегопадов. В итоге сотрудники ведомства выявили более 40 нарушений.

Новосибирский прокурор Роман Сивак подал иск в суд. Суд удовлетворил его и обязал мэрию дополнительно приобрести 670 единиц спецтехники.

− Это необходимо, чтобы обеспечить нормативную численность и надлежащую очистку городских дорог, − объяснили в прокуратуре НСО.

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