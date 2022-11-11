В мэрии Новосибирска не хватает 100 машин для уборки дорог от снега

В Новосибирске для зимней уборки дорог не хватает сотни машин. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске нужно закупить 100 машин для зимней уборки дорог. Эту информацию КП-Новосибирск подтвердили в пресс-центре мэрии города.

Зимой на обслуживание дорог Новосибирска выезжают 465 снегоуборочных машин. Для качественной работы и замены изношенной техники необходимо 682 единиц спецтехники. Процент износа составляет 86 %. Зимняя спецтехника готова на 80 %. Дорожники работают круглосуточно, без выходных и праздников.

Как сообщили в пресс-центре мэрии, для нормативной работы необходимо закупить дополнительно 100 снегоуборочных машин. Это обойдется бюджету более чем в миллиард рублей.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что мэрия закупит 9 снегоуборочных машин почти за 105 миллионов рублей. Всего к 15 декабря доставят 21 универсальную машину.

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