Мэрия Новосибирска закупит новые снегоуборочные машины почти за 105 миллионов рублей

В Новосибирске закупят 9 новых снегоуборочных машин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Девять универсальных машин для уборки улиц Новосибирска закупит дорожно-благоустроительный комплекс мэрии за 104,4 миллиона рублей. Информацию об этом ДЭУ № 1 разместило на сайте госзакупок.

В каждой из машин будет совок снегоочистителя, распределитель бионорда, щетка и оборудование для полива дорог. Технику доставят до 15 декабря.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что прокуратура начала проверку уборки дорог из-за появления сугробов на улицах.

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