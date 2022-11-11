Прокуратура проверит качество очистки дорог от снега в Новосибирске.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В пятницу, 11 ноября, в прокуратуре проверят, насколько качественно улицы Новосибирска убирают от снега. Как раз за ночь город накрыло первыми сугробами.
– Проводится проверка исполнения закона о безопасности дорожной деятельности учреждениями, которые находятся в подчинении мэрии по части уборки дорог от снега, – говорится в сообщении прокуратура.
Сотрудники ведомства оценят, надлежащим ли образом в Новосибирске организованы уборка и вывоз снега. В ближайшее время станут известны результаты проведенной проверки.
Ранее КП-Новосибирск писала, что снег, накрывший город, спровоцировал 8-балльные пробки.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер