Прокуратура проверит качество очистки дорог от снега в Новосибирске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 11 ноября, в прокуратуре проверят, насколько качественно улицы Новосибирска убирают от снега. Как раз за ночь город накрыло первыми сугробами.

– Проводится проверка исполнения закона о безопасности дорожной деятельности учреждениями, которые находятся в подчинении мэрии по части уборки дорог от снега, – говорится в сообщении прокуратура.

Сотрудники ведомства оценят, надлежащим ли образом в Новосибирске организованы уборка и вывоз снега. В ближайшее время станут известны результаты проведенной проверки.

Ранее КП-Новосибирск писала, что снег, накрывший город, спровоцировал 8-балльные пробки.

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