Из-за снега 8-балльные пробки сковали улицы Новосибирска утром 11 ноября . Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром в пятницу, 11 ноября, новосибирские улицы сковали пробки в 8 баллов. На дорогах города произошли сразу несколько ДТП: они усугубили заторы. Информация об этом отражена на «2ГИС». По словам автовладельцев, транспортный коллапс вызвал снегопад:

– Снег и пятница равно пробки в 10 баллов! – пишут на сайте водители, застрявшие в пробках.

Пробки из-за ДТП на Станционной улице и улице Широкой. Затор в обоих направлениях на площади Труда. Не проехать по проезду Энергетиков. Затруднено движение по улицам Ватутина, Станиславского и Котовского.

Красным горят улицы Сибиряков-Гвардейцев, Немировича-Данченко, Советское шоссе. Затруднено движение на Тюменской, Бронной, Прокопьевской. Заторы на Троллейной, Титова, Оловозаводской и Аникина. В сторону правого берега не проехать по Октябрьскому мосту.

На правом берегу пробки на Зыряновской, Большевистской, Кирова, Добролюбова и Никитина. Не проехать по улицам Бориса Богаткова, Гаранина и Кошурникова.

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