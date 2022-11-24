Новосибирцы обвинили реагент «Бионорд» в грязи на дорогах

Новосибирцы пожаловались на противогололедный реагент. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске с началом зимнего сезона дороги начали посыпать преимущественно химическим реагентом «Бионорд» вместо пескосоляной смеси. Он растворяет снег и гололед. Однако некоторым жителям города, в том числе автомобилистам, нововведение не нравится. Горожане пожаловались на использование реагента в мэрию.

– Вся обувь постоянно грязная и разъедается этой химозой, то же самое касается и машин, которые зимой вынуждены ездить по каше и лужам вместо снега, – обратились новосибирцы в общественную приемную мэрии на сайте отзывов.

Мэр города Анатолий Локоть рассказывал КП-Новосибирск, что грязь на дорогах появляется вовсе не из-за «Бионорда».

– «Бионорд» не требует уборки, потому что он исчезает. Это соль в своей основе, поэтому она растворяется и стекает с водой. Грязь разводит песок, который остается при использовании пескосоляной смеси, – объяснял мэр в прямом эфире радио КП-Новосибирск.

Пока муниципалитет еще использует оба противогололедных способа. От реагента снег превращается в слякоть, а от более крупного песка остается грязь, которую тяжело убрать. Дорожным рабочим требуется несколько раз проходиться по одному и тому же месту, чтобы вычистить въевшийся песок.

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