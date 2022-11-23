В Новосибирске возбудили уголовное дело после жесткого ДТП со скорой

Уголовное дело после жесткого ДТП с автомобилем скорой помощи возбудили в Новосибирске. Фото: АСТ-54

Уголовное дело после жесткого ДТП с автомобилем скорой помощи возбудили в Новосибирске. Об этом сообщили в прокуратуре НСО.

Напомним, авария произошла 30 октября на пересечении Петухова и Советского шоссе. «Тойота» на скорости протаранила спецавтомобиль. От удара скорая опрокинулась на бок. В результате ДТП пострадали шесть человек – четыре члена экипажа скорой, а также водитель и пассажир легковушки. Выяснилось, что парень за рулем «Тойоты» был пьян.

После произошедшего прокурор НСО Александр Бучман поручил провести проверку. В итоге в отношении водителя возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 264 УК РФ – «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Ему грозит до двух лет лишения свободы.

− Ход и результаты расследования поставлены прокуратурой под контроль, − уточнили в ведомстве.

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