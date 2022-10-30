В ДТП с легковушкой и скорой в Новосибирске пострадали шесть человек

Стали известны подробности ДТП с участием легковушки и скорой. Фото: АСТ-54

В ГУ МВД России по Новосибирской области поделились подробностями ДТП с участием легковушки и скорой. Напомним, авария произошла 30 октября в Кировском районе.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, ДТП произошло в 04:22. За рулем «Тойоты Филдер» сидел 25-летний молодой человек. Он ехал по Советскому шоссе со стороны поселка Краснообск.

Парень пролетел на красный свет, и на пересечении Петухова и Советского шоссе врезался в автомобиль скорой помощи.

− В результате ДТП пострадали шесть человек − экипаж скорой помощи, водитель и пассажир легкового автомобиля 1997 года рождения, − уточнили в МВД.

Водителя «Тойоты» доставили в больницу. Там парню провели освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. В итоге выяснилось, что сибиряк находился за рулем в нетрезвом виде.

Личность молодого человека установили. Это ранее не судимый житель Новосибирской области. Права он получил в 2021 году.

Сотрудники ГИБДД составили на парня административный протокол по части первой статьи 12.8 КоАП РФ – «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber