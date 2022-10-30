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НовостиПроисшествия30 октября 2022 3:45

В Новосибирске легковушка протаранила машину скорой помощи

От удара спецавтомобиль опрокинулся на бок
Анастасия ХРОМЫХ
На пересечении Петухова и Советского шоссе произошло жесткое ДТП. Фото: АСТ-54

На пересечении Петухова и Советского шоссе произошло жесткое ДТП. Фото: АСТ-54

В воскресенье, 30 октября, на пересечении Петухова и Советского шоссе произошло жесткое ДТП. Как рассказали очевидцы в группе «АСТ-54», легковушка протаранила автомобиль скорой помощи.

От удара скорая опрокинулась на бок. В публикации отметили, что ехавшие в иномарке люди были пьяны.

По словам очевидцев, бригада скорой находится в тяжелом состоянии. В ГИБДД пока никак не прокомментировали произошедшее.

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