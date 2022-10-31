Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП со скорой в Новосибирске

Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП со скорой помощью. Фото: ГУ МВД России по НСО

Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП со скорой помощью. Напомним, авария случилась 30 октября: 25-летний молодой человек на «Тойоте» проехал на красный свет и на скорости врезался в спецавтомобиль.

— Поступило трое работников скорой: водитель, врач и санитар. Одного из них — переводим в НИИТО (с травмой позвоночника), двое остаются у нас в отделении торакальной хирургии и в отделении челюстно-лицевой хирургии и состоянии средней степени тяжести, — пояснили КП-Новосибирск в областной больнице.

ДТП попало на запись видеорегистратора другого авто. На кадрах видно, что легковушка вылетает на скорости с правой стороны, после чего происходит жесткое столкновение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Видео столкновения легковушки со скорой в Новосибирске появилось в соцсетях

В аварии пострадали шесть человек (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber