Видео столкновения легковушки со скорой в Новосибирске появилось в соцсетях

Запись была сделана с видеорегистратора на скорой. Фото: ГУ МВД России по НСО

В интернете появилось видео, на котором запечатлен момент столкновения легковушки со скорой 30 октября. На записи видно, как 25-летний молодой человек на «Тойоте» проехал на красный свет и на скорости врезался в спецавтомобиль.

Напомним, ДТП произошло на пересечении Петухова и Советского шоссе. В результате аварии пострадали шесть человек – четыре члена экипажа скорой помощи, а также водитель и пассажир иномарки. Как поясняли в ГУ МВД России по Новосибирской области, парень за рулем легковушки был пьян.

Запись с видеорегистратора, установленного на скорой, опубликовали в Телеграм-канале АСТ-54 Black. Можно увидеть, как «Тойота» вылетает на скорости с правой стороны, после чего происходит жесткое столкновение.

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