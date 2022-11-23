Названа причина взрыва в новосибирской высотке на Титова

Стала известна причина взрыва в девятиэтажке на Титова в Новосибирске. Фото: Инцидент Новосибирск

Стала известна причина взрыва в девятиэтажке на Титова в Новосибирске. Напомним, ЧП произошло в среду, 23 ноября.

Как сообщали в МЧС, пожар произошел на 7 этаже 10-ти этажного дома. 20 человек эвакуировали, среди них – пятеро детей.

Очевидцы рассказали, что в результате ЧП погиб мужчина. Люди видели, как из подъезда выносят труп.

Позже вскрылись детали произошедшего. Как рассказала корреспондент КП-Новосибирск, работающая на месте взрыва, в квартире жил парень по имени Андрей.

В момент ЧП молодой человек был на работе.

− Парень вызвал мастера по ремонту холодильника. Позвал родителей проконтролировать процесс. Во время заправки бытового прибора фреоном произошел взрыв. Мастер погиб, говорят, его буквально разорвало на две части, − делится подробностями корреспондент КП-Новосибирск.

Отец хозяина квартиры получил ожоги и переломы. Его экстренно увезли в больницу №34.

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