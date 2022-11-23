Появилось видео взрыва в новосибирской высотке на Титова, где произошел пожар

На кадрах, которыми поделились с КП-Новосибирск очевидцы, слышен громкий взрыв. После него, по словам горожан, и разгорелся пожар.. Фото: стоп-кадр.

Очевидцы показали видео взрыва, который предшествовал пожару в высотке на Титова в Новосибирске. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС.

– Горит квартира на 7 этаже 10-ти этажного дома № 242. Пожарные прибыли в 11:23. –Эвакуированы 20 человек, из них 5 детей, – сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.

По данным ведомства, горит квартира на площади 15 квадратов. В ведомстве добавили, что есть пострадавшие. Ликвидировали открытый огонь в 11:39.

На кадрах, которыми поделились с КП-Новосибирск очевидцы, слышен громкий взрыв. После него, по словам горожан, и разгорелся пожар.

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