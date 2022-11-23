«Был громкий хлопок!»: В Новосибирске в высотке на Титова загорелась квартира на 7 этаже

«Был громкий хлопок!»: в Новосибирске на Титова загорелась квартира на 7 этаже. Фото: стоп-кадр.

В среду, 23 ноября, на улице Титова в Новосибирске случился пожар в высотке. Очевидцы сняли ЧП на видео и опубликовали в соцсети.

– Пожар начался в квартире дома № 242 на 7 этаже. Сначала был громкий хлопок. Сейчас из окон вырываются языки пламени, – написали в группе «АСТ-54».

На видео к посту видно, что из окна вырываются клубы черного дыма, слышны хлопки.

На место вызвали пожарных.

В ГУ МЧС по НСО случившееся пока не прокомментировали.

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