«Вынесли труп мужчины»: очевидцы сообщили о погибшем во время взрыва в высотке на Титова в Новосибирске

Очевидцы сообщили о погибшем на пожаре со взрывом в новосибирской высотке на Титова. Фото: "Инцидент Новосибирск".

Стали известны подробности ЧП в высотке 242 на улице Титова в Новосибирске. Утром 23 ноября в квартире на 7 этаже прогремел взрыв, после которого начался мощный пожар.

– Это случилось в квартире, которая ниже нашей на два этажа. Когда эвакуировались, спускались и видели, что из горящего помещения вынесли на лестничную клетку труп мужчины, – рассказала КП-Новосибирск очевидица.

По словам местных, есть и пострадавшие.

На месте ЧП работают следователи и сотрудники МЧС.

Информация уточняется.

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