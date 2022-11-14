4-летняя девочка умерла после ДТП под Новосибирском, в котором пенсионер сбил женщину с двумя детьми

Четырехлетняя девочка умерла в реанимации. Фото: прокуратура НСО

В понедельник, 14 ноября, стало известно, что в больнице умерла 4-летняя девочка, пострадавшая в ДТП под Новосибирском.

Авария произошла 9 ноября. 70-летний пенсионер на кроссовере сбил женщина с двумя детьми, когда те переходили дорогу по «зебре». 2-летняя девочка, которая была на руках, умерла сразу, а 12 ноября, в больнице скончалась 37-летняя мать.

В региональном Минздраве КП-Новосибирск подтвердили информацию о смерти 4-летней девочки.

Напомним, что отец семейства остался с двумя дочками 9 и 14 лет. Соцзащита предоставила им психолога, а знакомые объявили сбор средств. Семье срочно нужна помощь.

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