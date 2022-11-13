«Еще одна дочь – в реанимации»: мужчина остался один с тремя детьми после гибели жены и 2-летнего ребенка в ДТП под Новосибирском

Многодетный отец потерял жену и младшую дочь в автокатастрофе. Фото: Прокуратура НСО.

После страшной аварии в Искитиме многодетный отец Евгений остался вдовцом с тремя детьми. Его двухлетняя дочка скончалась на месте, а вчера умерла в больнице супруга, вторая дочь лежит в реанимации.

Напомним, автокатастрофа произошла 9 ноября. Мама переводила через дорогу двух дочерей, вела детей в садик. Внезапно на них вылетел кроссовер Honda CR-V. Младшая дочка была на руках у мамы. Малышка умерла сразу, ее похоронили в пятницу, 11 ноября. Маму и 4-летнюю дочь доставили в больницу с тяжелыми травмами. В субботу, 12 ноября, мать умерла, не выходя из комы. По мнению врачей, шансы на выживание четырехлетней девочки – около 20 %.

Сейчас Евгений, ее отец, остался один с тремя дочерьми.

– Я сейчас буду звонить в больницу, узнавать, как она. У неё состояние тяжелое. В реанимации дышит под аппаратом, – рассказывает Евгений КП-Новосибирск.

Дома вместе с отцом сейчас переживают трагедию две дочери – 9 и 14 лет. Семье срочно нужна помощь.

– Пока я на работу не хожу в связи с такой ситуацией. У меня супруга умерла. Держимся, что делать. Соцзащита нам предоставила психолога. Приезжал из Новосибирска. Разговаривали в первый день, когда трагедия случилась. Тяжело, я сейчас ни с кем не хочу общаться, – медленно произносит Евгений.

Знакомые семьи объявили в соцсетях сбор средств. На карту Евгения приходят деньги без подписи: «Никто ничего не пишет, все всё понимают», – замечает мужчина. Он очень благодарен неравнодушным людям.

– С виновником аварии я не разговаривал, мне не дают с ним встретиться. С той стороны вообще нет никакой реакции. Никто со мной не связывался, я в принципе не хочу сейчас с ними общаться, – рассказал КП-Новосибирск вдовец.

Виновником аварии оказался пенсионер в возрасте около 70 лет. Знакомые утверждают, что по профессии он летчик, к тому же водитель с большим стажем.

По факту ДТП возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека. Подозреваемому может грозить до 5 лет тюрьмы. Но статью, скорее всего, переквалифицируют, так как погибли уже двое человек.

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