«Не вышла из комы»: в Искитиме умерла мать двухлетней девочки, насмерть сбитой кроссовером

В больнице под Новосибирском умерла мать двухлетней девочки, насмерть сбитой на пешеходном переходе. Фото: ГИБДД по НСО.

В субботу, 12 ноября, в Искитиме умерла мать двухлетней девочки, которую насмерть сбил кроссовер на пешеходном переходе. Малютка в момент наезда была у мамы на руках. Также пострадала ее четырёхлетняя сестра. О смерти матери девочек сообщили в соцсети знакомые семьи.

– Вчера младшенькую похоронили. А сегодня умерла мама. Не вышла из комы. Еще одна дочка в реанимации. Остается только молиться, чтобы она выжила, – написали сибиряки в паблике «Подслушано в Искитиме».

Вдовцом остался многодетный отец. Сейчас он дома со старшими дочками: девочкам 9 и 14 лет.

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