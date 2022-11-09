Прокуратура проводит проверку после ДТП, в котором пенсионер на кроссовере насмерть сбил двухлетнюю девочку

В момент аварии малышка находилась на руках у мамы. Женщина переходила дорогу с двумя дочками. Фото: прокуратура НСО.

После жуткого ДТП в Искитиме, в котором погибла крохотная девочка, проверку проводит прокуратура. Ранее сообщалось, что авария, унесшая жизнь малышки, произошла на нерегулируемом пешеходном переходе. Именно там пенсионер на кроссовере наехал на мать, переходившую дорогу по пешеходному переходу.

– Организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, – сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

По предварительным данным, произошло ДТП в 07:34 рядом с домом 46 в микрорайоне Подгорный. На 27-летнюю женщину наехал 70-летний водитель кроссовера Honda CR-V. Двухлетняя крошка, которая была на руках у мамы, скончалась на месте. Её старшую 4-летнюю сестренку и 37-летнюю мать госпитализировали с травмами.

В прокуратуре добавили, что по факту аварии возбуждено уголовное дело.

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