«Погибла двухлетняя девочка»: пенсионер на кроссовере сбил мать с двумя детьми под Новосибирском

Под Новосибирском пенсионер на кроссовере сбил мать с двумя детьми на пешеходном переходе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Страшная авария, унесшая жизнь крохотного ребенка, произошла в Искитиме. ДТП случилось рано утром, в 07:40, на пешеходном переходе. Там пожилой водитель кроссовера сбил мать с двумя маленькими дочками. Подробности раскрыли в ГУ МВД по Новосибирской области.

– Водитель автомобиля Honda CR-V 1952 г.р. двигался со стороны автодороги Р-256 в сторону проспекта Юбилейный. У дома № 46 в микрорайоне Подгорный наехал на трех пешеходов. Они переходили проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В ДТП погибла двухлетняя девочка. Она находилась на руках у мамы, – уточнили в полиции.

В ведомстве добавили, что второй ребенок, 4-летняя девочка, выжила. 37-летняя мать тоже. Их обеих госпитализировали с различными травмами.

Водителя на месте аварии проверили на алкоголь. Опьянения у него не выявили.

Пенсионера доставили в отдел полиции для разбирательства.

Ранее КП-Новосибирск писала о жутком ДТП с перевернувшимся автобусом, в котором погибла 7-летняя девочка.

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