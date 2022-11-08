«Ребенка просто выкинуло в окно автобуса»: очевидцы рассказали о гибели девочки в ДТП на трассе в Новосибирской области

Авария произошла на 11 километре дороги, связывающей райцентр Татарск с селом Увальское. Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

Пассажир автобуса рассказал, как на трассе в Новосибирской области перевернулся рейсовый автобус и в нем погиб ребенок. ДТП произошло на 11 километре дороги, связывающей райцентр Татарск с селом Увальское. Автобус ехал по маршруту Татарск – Рождественка. 40-летний водитель, который по данным полиции был трезв, утверждает, что из-за гололеда не справился с управлением. В результате погибла семилетняя пассажирка.

- Автобус отъехал от автостанции около 16 часов 10 минут. Нас было 13 человек, с водителем 14. Я ехал сзади, разговаривал с односельчанами. Прошло примерно минут 20-30 не больше, и я услышал крик спереди. Поворачиваю голову, смотрю в заднее стекло, и я вижу, что нас разворачивает поперек дороги, - рассказал КП-Новосибирск пассажир, ехавший в автобусе. – Я только успел схватиться за поручень и тут машину вообще повело…

По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Фото: Прокуратура НСО

Автобус опрокинулся на бок. По словам мужчины, когда автобус перевернулся и завалился на обочину, мимо проезжающие водители кинулись на помощь.

- Заднее стекло у автобуса выпало, и подбежавшие мужчины сорвали шторку, которая там висела, и начали всех доставать. Параллельно вызывали скорую, полицию. Медики приехали буквально через 5 минут, как все случилось, - рассказал КП-Новосибирск очевидец.

На месте работали спецслужбы. Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

По его словам, семилетняя девочка-пассажирка умерла до приезда скорой.

- Пазик когда падал, стекла разбились, и ребенка просто выкинуло в окно. А потом ее еще и придавило автобусом, как мы поняли. Мама погибшей девочки рядом с автобусом стояла, кричала от горя, ее медики успокаивали, - рассказал КП-Новосибирск мужчина. – Других пассажиров увезли с переломами ребер и бедер, как я понял.

Сейчас дело занимается и МВД, и прокуратура. В прокуратуре заявили, что проверят перевозчика на предмет соблюдения законодательства о дорожной безопасности.

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