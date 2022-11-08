Семилетняя девочка погибла из-за неуправляемого автобуса на трассе в Новосибирской области

Смертельное ДТП произошло в Татарском районе.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Во вторник, 8 ноября, в Татарском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Как рассказали в прокуратуре Новосибирской области, рейсовый автобус с пассажирами съехал в кювет.
ДТП произошло на 11 километре дороги город Татарск – село Увальское.
− Как утверждает водитель, он не справился с управлением из-за гололеда, − уточнили в прокуратуре.
В результате происшествия погибла 7-летняя девочка. Она как раз ехала в этом автобусе. Еще несколько пассажиров получили различные травмы.
Татарская межрайонная прокуратура начала проверку по факту произошедшего. Сотрудники ведомства будут выяснять, соблюдал ли перевозчик законодательство о дорожной безопасности.
Известно, что на место ДТП выехал исполняющий обязанности межрайонного прокурора Денис Вайн. Он будет координировать деятельность правоохранительных органов.
При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.
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