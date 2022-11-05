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НовостиОбщество5 ноября 2022 7:52

Новосибирская певица Убель прошла в финал вокального шоу «Ну-ка все вместе»

Девушке дали второй шанс
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Новосибирская певица покорила звездное жюри. Фото из архива группы UBEL

Новосибирская певица покорила звездное жюри. Фото из архива группы UBEL

Новосибирская певица Варвара Убель вернулась на шоу «Ну-ка все вместе» и пробилась в полуфинал.

В отборочном туре шоу Варвара Убель выступила на проекте с джазовой классикой Puttin on the Ritz. Она получила 98 баллов из 100 и прошла в баттл. Девушка спела советскую классику Анны Герман - «Мы долгое эхо друг друга», но выбыла из проекта. Однако затем организаторы конкурса предложили ей вернуться в проект:

- Я поняла, что сделала все, что от меня зависело. А дальше я купила билет домой, но мой самолет улетел без меня. Мне сообщили, что я возвращаюсь в проект. Когда увидела смс, то минуту пялилась в стену, осознавая ответственность. Я влюбилась в энергетику этого проекта с самого первого дня, - рассказала на шоу Варвара Убель.

Певица с детства сочиняла музыку с братом Егором (на фото). Фото из архива группы UBEL

Певица с детства сочиняла музыку с братом Егором (на фото). Фото из архива группы UBEL

В полуфинале девушка исполнила песню Бритни Спирс - «Toxiс» и заняла пятое место по баллам. Однако жюри решило пропустить в финал всех пятерых участников конкурса.

Параллельно шоу дуэт UBEL выпустил сингл «Я буду ждать», в преддверие выпуска нового альбома. Релиз всего альбома «Я буду ждать» состоится 18 ноября.

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