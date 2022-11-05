Новосибирская певица Убель прошла в финал вокального шоу «Ну-ка все вместе»

Новосибирская певица покорила звездное жюри. Фото из архива группы UBEL

Новосибирская певица Варвара Убель вернулась на шоу «Ну-ка все вместе» и пробилась в полуфинал.

В отборочном туре шоу Варвара Убель выступила на проекте с джазовой классикой Puttin on the Ritz. Она получила 98 баллов из 100 и прошла в баттл. Девушка спела советскую классику Анны Герман - «Мы долгое эхо друг друга», но выбыла из проекта. Однако затем организаторы конкурса предложили ей вернуться в проект:

- Я поняла, что сделала все, что от меня зависело. А дальше я купила билет домой, но мой самолет улетел без меня. Мне сообщили, что я возвращаюсь в проект. Когда увидела смс, то минуту пялилась в стену, осознавая ответственность. Я влюбилась в энергетику этого проекта с самого первого дня, - рассказала на шоу Варвара Убель.

Певица с детства сочиняла музыку с братом Егором (на фото). Фото из архива группы UBEL

В полуфинале девушка исполнила песню Бритни Спирс - «Toxiс» и заняла пятое место по баллам. Однако жюри решило пропустить в финал всех пятерых участников конкурса.

Параллельно шоу дуэт UBEL выпустил сингл «Я буду ждать», в преддверие выпуска нового альбома. Релиз всего альбома «Я буду ждать» состоится 18 ноября.

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