«Наш ответ Билли Айлиш»: новосибирская певица UBEL покорила группу из «Вечернего Урганта»

Брат и сестра выступили на фестивале в Москве. Фото: Предоставлено дуэтом UBEL

Новосибирцы Варвара и Егор Убель удивили группу «Фрукты» из шоу «Вечерний Ургант». Дуэт UBEL выступил на фестивале Steroleto.

- Те, ради кого я приехала на Stereoleto 2022. Коротко о ребятах: это наш ответ Билли Айлиш, не в смысле похожей музыки, а в смысле истории. Егор и Варя – брат и сестра. Варе всего через день будет 22, а она пишет точные, очень поэтичные, не поверхностные тексты и столь редко в нынешнее время мелодичную музыку. Мелодия приятно застревает в голове и ее не хочется прогонять, – написала фронтмен группы «Фрукты» Саша Аристова в соцсетях. – Теперь я понимаю, что значит «плачь, плачь, танцуй, танцуй».

Певица похвалила Егора Убеля за классные и яркие аранжировки.

Сама Варвара Убель призналась, что секрет ее лирики – в ее дневнике. Недавно группа выпустила сингл «Та самая песня».

- Недавно нашла в своём «блокноте неприкаянных фраз» отправную точку написания «Той самой песни». В самые тяжелые времена, когда мне не оставалось ничего, кроме как мечтать, я мысленно телепортировалась в один конкретный день лета. И в этом мне помогали песни, которые играли из колонки в тот день, – рассказала КП-Новосибирск Варвара Убель.

Девушка черпает идеи в своем дневнике. Фото: Предоставлено дуэтом UBEL

Девушка процитировала:

- У меня есть день, который помогает мне выжить. Я возвращаюсь в него каждый раз, когда силы подходят к концу. Когда оставаться здесь невыносимо. Перед тем, как уснуть.

Пользователи соцсетей похвалили группу:

- Я в шоке с вас, как можно делать такие крутые и динамичные фото, крутые по композиции видео и классную музыку, - написал фанат.

- Саша, спасибо вам за чудесное музыкальное открытие!

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