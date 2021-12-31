«Атмосфера голубого огонька»: новосибирская певица выпустила новогодний клип о ностальгии

Брат и сестра решили вспомнить советское детство. Фото: instagram.com/barbara_ubel/

Дуэт джазовых музыкантов из Новосибирска снял клип о ностальгии по Новом году. Видео группы UBEL «Обмани меня» набрало более 10 тысяч просмотров в соцсетях:

— (С)нежное напоминание о существовании чудес для тех, кто имеет смелость в них верить. Добрый звук живого джазового ансамбля и уязвимого в своей искренности вокала переносят слушателя не то в далекое беззаботное детство, не то на «Голубой огонек» 60-х, — написал Егор Убель.

Егор и Варвара Убель родились в музыкальной семье в Академгородке, с детства играли джаз, выступали с классикой эстрадной песни на сцене Новосибирской филармонии. В 2021 году певица Варвара Убель вернулась на сцену после тяжелой болезни и переехала в Санкт-Петербург к брату. Уже в ноябре новосибирцы покорили сцену «Мумий Тролль Бара» в Москве.

Подписчики оказались в восторге от ностальгического клипа в стиле ретро:

— Ребята, ну очень сильно понравилось, слушаю взахлеб. Каждая деталь до мурашек доводит. Так точно передали атмосферу детства и Нового года, и вообще... Спасибо!, — поделилась девушка.

— С Наступающим, дорогие! Хороших добрых песен в будущем нам всем, — написала поклонница.

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