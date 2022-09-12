Певица из Новосибирска покорила Баскова, Алсу и Сергея Лазарева на телеканале «Россия»

Девушка исполнила джаз и зал встал. Фото: Предоставлено Варварой Убель

Новосибирская певица Варвара Убель удивила звезд на шоу «А ну-ка все вместе» на телеканале «Россия». Девушка исполнила классику джаза «Puttin on the Ritz».

- Музыкальные продюсеры углядели в моей заявке джазовый потенциал и решили дать мне возможность выступить с эффектным джазовым номером со скэтом. Наряды подбирают в костюмерной на киностудии Мосфильм, но они сразу утвердили корсетное платье, которое сшила моя мама, - рассказала КП-Новосибирск Варвара Убель.

Девушка вышла на сцену и покорила 98 человек жюри из 100. Звезды аплодировали ей стоя. Николай Басков назвал выступление Варвары интеллигентным и невероятным. Член Королевской датской академии вокального искусства Андрей Солод похвалил знание английского. Алсу рассказала о филигранном джазе, а Сергей Лазарев заявил, что певица выступила на сто баллов из ста. Выступление сибирячки не оценили только два оперных певца.

- Сергей Лазарев в этой передаче всегда очень конструктивно и грамотно подмечает как плюсы выступлений артистов, так и минусы, не боясь обидеть. Получить столь высокую оценку именно от него было, конечно, огромным подарком!, - призналась Варвара Убель.

Сибирячка добавила, что прошла отборочный тур. Шоу поможет увеличить ей аудиторию и найти новые площадки для выступлений. Девушка переехала к брату-музыканту Егору в Санкт-Петербург. Вместе они пишут новый альбом. Его выход запланирован на осень 2022.

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