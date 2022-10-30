В Новосибирске из-за гололеда произошло несколько крупных ДТП за сутки

За сутки в Новосибирске произошло несколько жестких ДТП. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки в Новосибирске произошло несколько жестких ДТП. Виной тому стал гололед.

Одна из аварий произошла 29 октября на Северном объезде. Ее участниками стали грузовик Scania, а также легковушки ВАЗ 2107 и Toyota Camry. От удара грузовик улетел в кювет и опрокинулся на бок. По предварительной информации, никто не пострадал.

Также в субботу у ЛДС столкнулись три автомобиля − Nissan Qashqai, Opel Astra и Nissan Sunny. ДТП затруднило движение на участке. Как сообщили в ГИБДД, обошлось без пострадавших.

Еще одна серьезная авария произошла на Гусинобродском шоссе. Иномарка на скорости врезалась в столб. Из-за сильного удара из авто вылетели три женщины. На месте работали экстренные службы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber