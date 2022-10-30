В Новосибирске из-за гололеда произошло несколько крупных ДТП за сутки

За сутки в Новосибирске произошло несколько жестких ДТП.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
За сутки в Новосибирске произошло несколько жестких ДТП. Виной тому стал гололед.
Одна из аварий произошла 29 октября на Северном объезде. Ее участниками стали грузовик Scania, а также легковушки ВАЗ 2107 и Toyota Camry. От удара грузовик улетел в кювет и опрокинулся на бок. По предварительной информации, никто не пострадал.
Также в субботу у ЛДС столкнулись три автомобиля − Nissan Qashqai, Opel Astra и Nissan Sunny. ДТП затруднило движение на участке. Как сообщили в ГИБДД, обошлось без пострадавших.
Еще одна серьезная авария произошла на Гусинобродском шоссе. Иномарка на скорости врезалась в столб. Из-за сильного удара из авто вылетели три женщины. На месте работали экстренные службы.
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