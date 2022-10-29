Три женщины вылетели из машины после столкновения со столбом в Новосибирске. Фото: "АСТ-54".

В субботу, 29 октября, на Гусинобродском шоссе иномарка на скорости влетела в столб. Удар был такой силы, что из машины вылетели три женщины. Они упали на асфальт. О жуткой аварии в соцсети рассказали очевидцы.

– У дома № 58 женщина за рулём Subaru с казахскими номерами попыталась обогнать автомобиль, но не справилась с управлением и врезалась в столб, – уточнили в группе «АСТ-54».

На месте страшной аварии работают спасатели, медики и сотрудники полиции.

В ГИБДД по городу ДТП пока не прокомментировали. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

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