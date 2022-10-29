В Новосибирске на трамвайных путях перед ЛДС жёстко столкнулись три машины. Фото: "АСТ-54".
Очередное ДТП произошло в субботу, 29 октября, в Новосибирске. На трамвайных путях на Богдана Хмельницкого у ЛДС столкнулись 3 автомобиля. Информация об этом появилась в соцсетях.
– Nissan Qashqai получил сильный удар в бок от седана Opel Astra. В результате этого у кроссовера сработали все подушки безопасности. Кроме того, повреждения передней части получил седан Nissan Sunny, – написали в группе «АСТ-54».
ДТП заблокировало проезд другим машинам и трамваям. Ситуацию усугубляет то, что люди едут на хоккей в ЛДС.
В ГИБДД по Новосибирску сообщили, что в аварии никто не пострадал. Его оформили как происшествие с материальным ущербом.
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