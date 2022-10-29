В Новосибирске на Северном объезде произошло жёсткое массовое ДТП. Фото: "АСТ-54".
В субботу, 29 октября, в Новосибирске на Северном объезда произошло жёсткое массовое ДТП. О происшествии в соцсети рассказали очевидцы.
– В результате аварии грузовик Scania оказался в кювете на боку, автомобили ВАЗ 2107 и Toyota Camry получили значительные повреждения передней части, – написали в группе «АСТ-54».
Очевидцы аварии, что информации о пострадавших пока нет. На место ДТП вызвали экстренные службы. Причину и обстоятельства случившегося установят в полиции.
Ранее КП-Новосибирск писала, что из-за гололеда выросло число аварий на дорогах в Новосибирске. Из-за этого город сковали семибалльные пробки.
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