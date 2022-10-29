В Новосибирске на Северном объезде произошло жёсткое массовое ДТП. Фото: "АСТ-54".

В субботу, 29 октября, в Новосибирске на Северном объезда произошло жёсткое массовое ДТП. О происшествии в соцсети рассказали очевидцы.

– В результате аварии грузовик Scania оказался в кювете на боку, автомобили ВАЗ 2107 и Toyota Camry получили значительные повреждения передней части, – написали в группе «АСТ-54».

Очевидцы аварии, что информации о пострадавших пока нет. На место ДТП вызвали экстренные службы. Причину и обстоятельства случившегося установят в полиции.

Ранее КП-Новосибирск писала, что из-за гололеда выросло число аварий на дорогах в Новосибирске. Из-за этого город сковали семибалльные пробки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер