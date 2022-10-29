Субботним утром 29 октября Новосибирск сковали семибалльные пробки из-за массовых аварий.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Субботним утром 29 октября Новосибирск сковали пробки в 7 баллов. На дорогах города, по данным «2ГИС» произошло несколько ДТП. Причина – гололедица из-за выпавшего снега.
Так, из-за аварии пробка сковала улицу Широкую. Заторы также на Станционной, проезде Энергетиков, на Димитровском мосту – там тоже авария. Пробки из-за ДТП на улицах Титова, Петухова, Троллейной, Ватутина.
На правом берегу заторы на Гусинобродском шоссе, улице Волочаевской и проспекте Дзержинского.
Массовые аварии произошли из-за гололеда на дорогах. Вероятно, не все водители оказались предусмотрительны. Многие по-прежнему рассекают на летней резине. Тем самым создают опасные ситуации на дорогах.
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