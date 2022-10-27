Дело новосибирского блогера Анатолия Гомзякова, которого обвинили в убийстве подписчика, снова рассмотрит суд

Дело новосибирского блогера Анатолия Гомзякова, которого обвиняют в убийстве подписчика, снова рассмотрит суд. Фото: личный архив

Дело новосибирского блогера Анатолия Гомзякова, которого обвиняют в убийстве подписчика, снова рассмотрит суд. Напомним, ранее ему вынесли оправдательный приговор, но потом отменили по требованию прокуратуры.

— Подсудимый был оправдан на основе вердикта присяжных, однако районная прокуратура не согласилась с этим решением и обжаловала его. Приговор отменили в связи с допущенными нарушениями уголовно-процессуального законодательства, — пояснил КП-Новосибирск прокурор Ленинского района Денис Петраш. — Сейчас его дело снова поступило в суд, его должны рассмотреть в ноябре. Для этого будет набрана новая коллегия присяжных и назначен новый судья. И уже от решения присяжных будет зависеть окончательный вердикт.

Напомним, трагедия произошла в апреле 2020 года. По версии следствия, путешественник и по совместительству подписчик Анатолия Гомзякова, Алексей Хребтов пригласил блогера к себе домой, в квартиру на 24-м этаже. Вечер прошел шумно, путешественники пили и снимали видео для соцсетей. Наутро Хребтова нашли мертвым на газоне под окнами. Следователи также обнаружили травмы головы, которые Хребтов получил еще при жизни. Однако Гомзяков поклялся, что спал и ничего не видел..

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тревел-блогера обвиняют в убийстве подписчика: что между ними произошло на самом деле

Популярный путешественник из Новосибирска сидит в СИЗО, он не признает вины и настаивает, что проспал преступление. Необычные версии расследования выслушали корреспонденты «КП» (подробнее).

Новосибирскому блогеру Анатолию Гомзякову, которого обвинили в убийстве подписчика, отменили оправдательный приговор

Хотя ранее присяжные выступили на его стороне (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер