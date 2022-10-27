В Новосибирске представили программу празднования Нового года 2023

Полностью праздник отменять не будут. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Вице-мэр города и глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова рассказала, как Новосибирск отметит Новый год 2023. Изначально планировалось, что основной концепцией праздника станет город как центр внутреннего туризма, однако позже от этой идеи пришлось отказаться. Теперь основным мотивом Нового года является семейность этого праздника.

Какие-то из запланированных мероприятий, как уже сообщалось ранее, были отменены. Но полностью отказывать праздника не будут.

— Мы не смогли отказаться от «Фестиваля Дедов Морозов», он откроется с 21 декабря. Приедут все Деды Морозы со всей страны, чтобы познакомится с новосибирскими детьми. Проходить все будет на площадке киноконцертного комплекса «Маяковский». На постановки пригласят детей мобилизованных и военных. Кроме того, фестиваль посетит большая группа детей из подшефного Беловодского района, а тем детям, которые не смогут приехать, Деды Морозы отвезут подарки отдельно, — сообщила Анна Терешкова на пресс-конференции ТАСС.

Главную городскую елку, как и в прошлом году, установят на площади Ленина, напротив театрального сквера. Изначально, площадь планировалось перекрыть ради выступления приглашенных звезд, но позже от этой идеи отказались. Но планируется, что на празднике выступят местные коллективы. От планов по перекрытию улицы Ленина пока не отказываются, там же будет расположены основные украшения. А вот от салют тоже было решено отменить.

Кроме всего прочего, Новосибирск в этом году является Новогодней столицей России. Символом города станет смарт-снежинка. Она будет состоять из отпечатков ладоней новосибирцев, которые они смогут оставить на специальном экране на площади Ленина.

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