Новосибирск остался без салютов и концертов на Новый год 2023. Что будет вместо них и перекроют ли улицу Ленина?

У НОВАТа, как и в прошлом году, поставят большую елку. А сам праздник будет направлен больше на детей, чем на взрослых. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Новый год - 2023 в Новосибирске встретят без фейерверка. Как оказалось, не будет и крупных концертов приезжих звезд, которые задумывали провести на площади Ленина. Значит ли это, что праздника не будет? Все же Новосибирск в этом году - новогодняя столица России - 2022/23.

Мы уточнили у вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой, что из запланированного останется в новогодней программе и чем заменят несостоявшиеся концерты.

УЛИЦА ЛЕНИНА - ПЕШЕХОДНАЯ

О намерении перекрыть одну из улиц Новосибирска - улицу Ленина - и сделать ее пешеходной на месяц в мэрии заявляли еще летом. И от этих планов пока не отказываются.

- Мы закупили оформление и освещение для улицы еще в январе. Часть мероприятий отменены, но те, что остались, будут проводиться за счет предпринимателей, - рассказала КП-Новосибирск Анна Терешкова.

А вот что пришлось отменить полностью, так это выступления приглашенных певцов. Для них хотели перекрыть площадь Ленина и возвести большую сцену. Такая идея, по словам Терешковой, изначально в программу новогодней столицы включена не была и на гонорары музыкантам хотели запросить дополнительный бюджет. Но в связи с частичной мобилизацией стало ясно, что слишком пышные празднования сейчас неуместны. В итоге расходы на избыточные развлечения решили урезать и сделать акцент на помощи семьям мобилизованных. Но это не значит, что Новосибирск вообще останется без песен, танцев и музыки.

- Развлекать публику будут только местные музыкальные коллективы. Было принято решение провести елки для детей из семей мобилизованных. Это нужно, чтобы окружить их теплом и заботой, - пояснила Терешкова.

31 декабря с площади Ленина, Михайловской набережной и из нового парка «Арена» планировали запустить фейерверки. Однако время для дорогих салютов не подходящее. Их отменили.

ЕЛКА - СТАРАЯ, УКРАШЕНИЯ - НОВЫЕ

Другие мероприятия новогодней столицы, о которых было известно раньше, тоже пришлось вычеркнуть. Речь идет о 3D-мэппинге и ледовом шоу Ильи Авербуха, которые были запланированы на 25 декабря.

- Шоу отменяется, но в Театральном сквере мы все равно что-нибудь проведем. В оперном как раз начнется балет «Щелкунчик» - в связи с этим и в честь новогодней столицы состоится торжественное действо, - говорит Терешкова.

Неизменной останется большая елка в центре города. Новую в этом году не закажут, а украсят старую, которую купили в 2020 году.

- Елка будет стоять напротив Театрального сквера, как и раньше. Украшения для нее тоже закуплены, - добавляет Анна Терешкова.

Для новогодней елки мэрия Новосибирска закупила 600 красных, серебристых и золотых шаров, 39 светодиодных гирлянд и декоративный подиум. На Красном проспекте, от улицы Свердлова до здания Новосибирской областной юношеской библиотеки, развесят 600 метров уличных гирлянд.

СКАЗАНО

Анатолий Локоть, мэр Новосибирска:

- Понятно, что праздничные мероприятия не должны быть вызывающими, поэтому принимаются решения по изменению, сокращению новогодней программы, по сокращению финансирования. Отказ от новогоднего салюта, перекрытии площади Ленина. Все должно соответствовать обстановке. Но отказываться от празднования Нового года мы считаем неправильным. Думаем, благодаря новогодним мероприятиям нужно создать праздничное настроение у детей. Более того, мы выходим с инициативой принять детей с освобожденных территорий, которые присоединены к РФ. И для того чтобы это состоялось, потребуются некоторые затраты. Вот сегодня упор будет сделан на это.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber