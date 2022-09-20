В Новосибирске в декабре хотят установить «смарт-снежинку»

В Новосибирске на Михайловской набережной хотят установить «смарт-снежинку». Фото: Кадр из видео\Мэрия Новосибирска

В Новосибирске на Михайловской набережной хотят установить «смарт-снежинку». Она станет символом «Новогодней столицы России».

— Поскольку наш Новосибирск позиционирует себя как новый, современный, научный город, мы подумали, что наша снежинка должна отличаться от снежинок других городов. И мы решили, что у нас будет инновационная IT-снежинка. Все лето дети рисовали свои снежинки на Михайловской набережной в «домике снежинки». Мы собрали более 500 рисунков, которые планируем отсканировать, — рассказала КП-Новосибирск вице-мэр города Анна Терешкова. — Кроме того, нам бы хотелось как-то воплотить в жизнь концепцию уникальности снежинок. И тогда мы подумали о том, чтобы разработать отдельный экран со сканом, который будет стоять в городе. Чтобы каждый житель мог приложить к нему руку и получить собственную, ни что не похожую, снежинку. И таким образом у нас будет создана такая цифровая «метель», где каждая снежинка будет представлять жителя Новосибирска.

Пока что эта идея только на стадии разработки. Сейчас «Городская дирекция творческих программ» объявила аукцион по поиску подрядчика, который готов будет воплотить концепцию в жизнь. Как сообщается на сайте Госзакупок, снежинка должна состоять из экрана, источника питания, сенсорной панели и модема 4G. Кроме того, подрядчику нужно разработать проект киоска, где разместят снежинку. Заплатить за работы готовы 1, 7 миллион рублей.

Планируется, что киоск на набережной разместят до 29 ноября. С 1 декабря по 8 января на набережной должна стоять сама снежинка.

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