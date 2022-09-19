Выросло число пострадавших после утечки аммиака на хладокомбинате в Новосибирске

Выросло число пострадавших при утечке аммиака на хладокомбинате в Новосибирске. Фото: ГУ МЧС НСО.

Увеличилось число пострадавших после утечки аммиака на хладокомбинате в Новосибирске. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

– Пострадали 4 работника предприятия, которых доставили в лечебное учреждение с отравлением легкой степени тяжести, – уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в больницу попали три человека. Известно также, что после ЧП с хладокомбината эвакуировались 300 человек.

В МЧС уточнили, что утечка произошла из-за того, что в ходе ремонтных работ была нарушена герметичность трубопровода. Его своевременно перекрыли сами сотрудники предприятия.

На месте работают специалисты. Они проверяют качество воздуха – показатели не превышают норму. Угрозы для населения нет.

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