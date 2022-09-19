Причина утечки аммиака на хладокомбинате в Новосибирске 19 сентября 2022 года: выводы МЧС

Причина утечки аммиака на хладокомбинате в Новосибирске 19 сентября 2022 года названа в МЧС . Фото: НУ МЧС НСО.

Причина утечки аммиака на хладокомбинате в Новосибирске 19 сентября 2022 года назвали в МЧС. ЧП произошло около полудня, в 11:40.

– Установлено, что в ходе проведения ремонтных работ нарушена герметичность трубопровода, в следствии чего на втором этаже предприятия произошла утечка аммиака. Трубопровод к месту утечки был своевременно перекрыт работниками предприятия, начаты работы по его ремонту, – назвали причину в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Известно, что самостоятельно эвакуировались 300 человек. Четверо людей попали в больницу. Им диагностировали отравление аммиаком легкой степени тяжести.

Известно, что ситуацию с утечкой контролируют спасатели. Угрозы для горожан нет.

Замеры качества воздуха проводят специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей. Предельно допустимые концентрации норму не превышают. Жилые дома расположены в километре от хладокомбината.

На месте работают 31 человек, 7 единиц техники, в том числе от МЧС России 22 человека, 4 единицы техники.

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