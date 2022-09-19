В Новосибирске на хладокомбинате произошла утечка аммиака. Фото: "АСТ-54".

В понедельник, 19 сентября, в Новосибирске на хладокомбинате произошла утечка аммиака. Информацию об этом подтвердили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

– ЧП произошло по адресу Сибиряков-Гвардейцев, 54/1 на территории Новосибирского хладокомбината. Утечка случилась на 2-м этаже. Самостоятельно эвакуировались 300 человек, – уточнили в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, сотрудники предприятия сами перекрыли трубы в месте, где произошла утечка аммиака. На место выехала оперативная группа для уточнения информации.

По информации паблика «АСТ-54», в результате ЧП пострадали 8 человек. Однако в МЧС заявили, что в больницу попали лишь трое.

– По уточнений информации, 3 человека госпитализировано с лёгкой степенью отравления, – пояснили в ведомстве.

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