Фото с места утечки аммиака на Новосибирском хладокомбинате 19 сентября 2022 года опубликовали в МЧС

На фото видно, что на месте ЧП работает оперативная группа. Фото: ГУ МЧС НСО.

В МЧС показали фотографии с места утечки аммиака на Новосибирском хладокомбинате 19 сентября 2022 года. Известно, что в результате ЧП, по предварительным данным, пострадали 3 человека. Они в больнице с отравлением легкой степени.

Специалисты выясняют обстоятельства и причину случившегося. Фото: ГУ МЧС НСО.

– Утечка случилась на 2-м этаже. Самостоятельно эвакуировались 300 человек. Место утечки перекрыли сами сотрудники предприятия, – сообщали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В больницу в результате ЧП попали три человека. Фото: ГУ МЧС НСО.

На фото видно, что на месте ЧП работает оперативная группа. Специалисты выясняют обстоятельства и причину случившегося. Также они проводят меры для ликвидации последствий инцидента.

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