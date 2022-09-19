Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия19 сентября 2022 6:27

3 человека попали в больницу с отравлением после утечки аммиака на Новосибирском хладокомбинате

На месте ЧП работает оперативная группа
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
3 человека попали в больницу с отравлением после утечки аммиака на Новосибирском хладокомбинате. Фото: ГУ МЧС НСО.

3 человека попали в больницу с отравлением после утечки аммиака на Новосибирском хладокомбинате. Фото: ГУ МЧС НСО.

Троих человек госпитализировали после утечки аммиака на Новосибирском хладокомбинате 19 сентября. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

– Троим пострадавшим диагностировали отравление лёгкой степени, – уточнили в ведомстве.

Известно, что утечка аммиака произошла на втором этаже предприятия. Место утечки рабочие перекрыли сами. Самостоятельно эвакуировались 300 человек. На месте работает оперативная группа. Специалисты выясняют причины случившегося и устраняют последствия ЧП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Утечка аммиака на хладокомбинате в Новосибирске 19 сентября 2022 года: что известно на данный момент

В Новосибирске на хладокомбинате произошла утечка аммиака (подробнее)

Фото с места утечки аммиака на Новосибирском хладокомбинате 19 сентября 2022 года опубликовали в МЧС

По предварительным данным, в больницу в результате ЧП попали 3 человека (подробнее)