3 человека попали в больницу с отравлением после утечки аммиака на Новосибирском хладокомбинате. Фото: ГУ МЧС НСО.
Троих человек госпитализировали после утечки аммиака на Новосибирском хладокомбинате 19 сентября. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
– Троим пострадавшим диагностировали отравление лёгкой степени, – уточнили в ведомстве.
Известно, что утечка аммиака произошла на втором этаже предприятия. Место утечки рабочие перекрыли сами. Самостоятельно эвакуировались 300 человек. На месте работает оперативная группа. Специалисты выясняют причины случившегося и устраняют последствия ЧП.
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