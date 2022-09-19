3 человека попали в больницу с отравлением после утечки аммиака на Новосибирском хладокомбинате. Фото: ГУ МЧС НСО.

Троих человек госпитализировали после утечки аммиака на Новосибирском хладокомбинате 19 сентября. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

– Троим пострадавшим диагностировали отравление лёгкой степени, – уточнили в ведомстве.

Известно, что утечка аммиака произошла на втором этаже предприятия. Место утечки рабочие перекрыли сами. Самостоятельно эвакуировались 300 человек. На месте работает оперативная группа. Специалисты выясняют причины случившегося и устраняют последствия ЧП.

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