Прокуратура внесла представление мэрии Новосибирска после переноса стелы героям ВОВ

Новосибирская прокуратура внесла представление мэрии из-за переноса стелы в честь героев ВОВ. Фото: пресс-служба мэрии Новосибирска.

Прокуратура Новосибирска провела проверку в мэрии после переноса стелы в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в среду, 14 сентября, рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

– Установлено, что мэрия города не принимала надлежащие меры по учету и сохранности указанного объекта, в реестре элементов монументально-декоративного оформления на территории города Новосибирска, в реестре муниципального имущества города Новосибирска, она не числится, – сообщили в прокуратуре.

Также в ведомстве добавили, что в мэрии не ведут должным образом реестр мемориальных сооружений об увековечивании памяти погибших при защите Отечества. 6 сентября прокуратура внесла представление мэрии Новосибирска. Сейчас оно находится на рассмотрении.

Напомним, стелу возле «Ройял Парка» демонтировали из-за строительства гостиницы. После этого в мэрии рассказали, куда ее перенесут. Следователи возбудили уголовное дело по статье об уничтожении либо повреждении стелы, увековечивающей память погибших при защите Отечества.

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