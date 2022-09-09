Космонавт из Новосибирска Анна Кикина улетела в США для тренировки перед полетом на корабле Илона Маска

Космонавт Анна Кикина улетела в США тренироваться перед полетом. Фото: Роскосмос.
Космонавт из Новосибирска Анна Кикина улетела в США, чтобы подготовиться к полету на МКС в составе американского экипажа. Об этом рассказали в официальном Telegram-канале Роскосмоса.
Занятия по знакомству с кораблем Илона Маска Crew Dragon пройдут в Космическом центре имени Линдона Джонсона. Это центр NASA возле города Хьюстон в штате Техас.
Затем экипаж Crew 5 отправится во Флориду для продолжения подготовки к полету. Там они будут по плану практиковать операции «стартового дня», а также отрабатывать алгоритм, как покидать корабль в случае чрезвычайной ситуации.
Запуск SpaceX Crew Dragon на МКС запланирован на 3 октября 2022 года.
Напомним, запуск перекрестный: в составе российского экипажа полетит американский астронавт. Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что Анна Кикина станет первым российским космонавтом, полетевшим на МКС на корабле SpaceX.
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