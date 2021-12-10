Космонавт из Новосибирска Анна Кикина первой из россиян полетит на МКС на корабле Илона Маска. Фото: Роскосмос.

Анна Кикина из Новосибирска станет первой из российских космонавтов, полетевших на МКС на корабле SpaceX, компании Илона Маска. Информацию об этом в Телеграм-канале опубликовал Дмитрий Рогозин, глава Роскосмоса.

— Аня Кикина в рамках перекрестных полетов Роскосмос-НАСА полетит на МКС осенью 2022 года в составе экипажа американского коммерческого корабля. Соответственно астронавта НАСА включим в состав нашего экипажа на пилотируемом корабле «Союз МС», — говорится в сообщении Дмитрия Рогозина.

Ранее КП-Новосибирск писала, Анна Кикина родилась 27 августа 1984 года в Новосибирске, закончила школу № 29, плюс ко всему и курсы МЧС прошла. По своей специальности Анна — инженер-гидротехник, но работу выбрала себе далеко не по профилю. До 2012 года сибирячка работала в Республике Алтай ведущей и программным директором на радио. Анне было 28 лет, когда ее жизнь резко изменилась. Тогда она узнала о наборе в космический отряд и прошла его, оставив позади армию конкурентов.

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