В Новосибирске обнаружили разбитый асфальт на территориях 37 детских садов

В Новосибирске в 37 детских садах нашли разбитый асфальт. Фото: Анна ПАШАГИНА

В Новосибирске в 37 детских садах отремонтируют асфальт после трагедии с пятилетней девочкой, которая разбилась на самокате. Эту информацию КП-Новосибирск подтвердили в пресс-центре мэрии.

Как уточнили КП-Новосибирск в пресс-центре мэрии города, во время приемки готовности учреждений к новому учебному году в некоторых из них нашли нарушения качества асфальта. Исправить их должны до 1 сентября 2023 года.

К новому учебному году запланирован ремонт или замена асфальта в 37 образовательных учреждениях. Ремонтные работы учтут при принятии городского бюджета на 2023-2025 годы.

Также в пресс-центре добавили, что расследование несчастного случая с 5-летней погибшей не завершено. Продолжается работа комиссии. Напомним, по факту гибели ребенка следователи возбудили уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Умерла мгновенно: в Новосибирске пятилетняя девочка насмерть разбилась на самокате в детсаду

В Новосибирске пятилетняя девочка насмерть разбилась на самокате в детсаду (подробнее).

Читайте на WWW.NSK.KP.RU: https://www.nsk.kp.ru/daily/27432/4634642/

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber