В Новосибирске пока не возбудили уголовное дело по факту избиения узницы концлагеря в пансионате

Уголовное дело по факту избиения узницы концлагеря в пансионате под Новосибирском пока не возбудили. Фото: Сибкрай.ru

Уголовное дело по факту избиения узницы концлагеря в пансионате пока не возбудили. В ГУ МВД России по Новосибирской области объяснили, почему.

Напомним, инцидент произошел 7 августа 2022 года. Соседка по палате заперла дверь и начала избивать бывшую узницу фашистских концлагерей. Как рассказала дочь пострадавшей, ее мама получила сильный ушиб головы и рук, а также множественные гематомы.

После этого Следственный комитет начал проверку по факту избиения пенсионерки. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки.

Выяснилось, что уголовное дело еще не завели.

Как рассказали в МВД, 8 августа дочь потерпевшей написала заявление в полицию. Ей выдали направление на прохождение судмедэкспертизы.

− Сейчас сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего, − отметили в МВД.

Эту ситуацию взял под контроль начальник регионального Главка МВД.

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