Бастрыкин поручил доложить о проверке после избиения узницы концлагеря в пансионате под Новосибирском

Глава СК России Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела об избиении узницы концлагеря. Фото: Сибкрай.ru.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову представить доклад о ходе проверки по факту избиения пожилой женщины в пансионате Новосибирска. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Напомним, ребенком эта пенсионерка была узницей фашистских концлагерей. В пансионате на нее напала соседка по комнате. Она заперла дверь и стащила пострадавшую с кровати, нанося удар за ударом.

Александр Бастрыкин поручил следователям немедленно возбудить уголовное дело при наличии оснований. Пока ведется проверка по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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