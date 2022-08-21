Следственный комитет начал проверку после избиения пенсионерки в пансионате

Пожилая женщина серьезно пострадавла. Фото: Сибкрай.
Следователи начали проверку после избиения пенсионерки в одном из пансонатоав Новосибирска. Напомним, бывшая узниц фашистских концлагерей находилась в пансионате с февраля 2021 года. 7 августа дочери пенсионерки позвонили и сказали, что ее мать избила соседка по комнате. Пенсионерка получила сильный ушиб головы и рук.
Сейчас этой историей занимаются следователи:
- Проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), - пояснили в Следственном управлении СК РФ ар Новосибирской области.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего: после этого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
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