В новосибирском пансионате пенсионерка избила узницу фашистских концлагерей

Скорую и полицию вызвали только на утро. Фото: Сибкрай.ru

В новосибирском пансионате соседка избила бывшую узницу фашистских концлагерей. Пожилая женщина находилась в пансионате с февраля 2021 года. По словам дочери, ее мама полностью недееспособна и ей нужен круглосуточный уход. Женщина оставалась в пансионате до 7 августа 2022 года. Именно в этот день дочери пенсионерке позвонили и сказали, что ее мать избила соседка по комнате.

— Мама получила сильный ушиб головы и рук, гематомы на лице, на шее имеются следы пальцев. Со слов персонала, женщина, проживающая с ней в комнате №4, подперла дверь и избила нашу маму. Мама сильно напугана и неизвестно, чем обернется для нее эта трагедия, — рассказала Сибкрай.ru дочь пострадавшей.

Лицо и руки пенсионерки синие от ударов. Кроме того, на теле нашли и старые уже поджившие синяки. По словам дочери, ее мать в этом году уже ломала кисть руки и ключицу. Однако женщина лежачая больная и самостоятельно не смогла бы упасть с кровати.

— Около двух часов ночи сиделки услышали резкие звуки из палаты №4. Попытались открыть дверь, но ту зафиксировали изнутри каким-то предметом. Потом оказалось, что ручку подперли тростью и придвинули к двери стол. Соседка пострадавшей сделала это намеренно, чтобы никто не смог помешать ей. Сиделки пытались выломать дверь. Одна из них побежала на улицу и попыталась влезть в палату через окно. Дверь удалось выдавить. Попав в палату, сиделки увидели, что соседка неоднократно ударила пострадавшую и вытащила ее из кровати на пол. Соседка была очень возбуждена и кричала, что ей мешали спать, — так ответило руководство пансионата после жалоб дочери пострадавшей.

Только утром сиделки рассказали о случившемся медсестре, а уже та — директору. И только тогда в пансионат вызвали полицию и скорую, а также оповестили родных.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер